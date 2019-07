Joy Hallyday, sa superbe danse en hommage à Johnny : la fierté de sa maman

Avec un père aussi talentueux et créatif, Joy Hallyday se destinait forcément à être passionnée d'art. La fillette de 10 ans s'est prise d'un amour pour la danse. En juin 2019, elle avait dansé sur scène, à l'occasion du spectacle de fin d'année de son école de danse de Los Angeles. Sur quelques vidéos publiées par sa maman sur Instagram, Laeticia Hallyday, on voyait également que Joy maîtrisait à la perfection l'art des claquettes.

"Je me souviens de tous ces moments dans cette compagnie de ballet russe à Venice où tout avait commencé pour Jade et combien la magie avait opéré sur elle. Je suis très nostalgique de cette époque, c'était il y a déjà plus de dix ans. Ma Joy me donne tant de bonheur d'avoir continué ce chemin que Jade avait commencé, c'était la fierté de leur papa", avait déclaré la mère de famille sur le réseau social.

Toujours aussi mordue de danse, Joy Hallyday a dansé à nouveau devant l'objectif de sa maman. Le mardi 23 juillet 2019, Laeticia Hallyday a publié une vidéo particulièrement émouvante sur son compte Instagram. On voit sa fille danser avec grâce et volupté avec un homme adulte. La musique choisie pour la chorégraphie n'est autre que De l'amour, chanson emblématique de Johnny, issue de l'album éponyme sorti en octobre 2015.