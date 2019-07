Laeticia Hallyday retrouve Marc-Olivier Fogiel, après une folle soirée

Comme le prouvent les vidéos publiées par Sandra Sisley dans ses stories Instagram ce samedi 20 juillet 2019, Laeticia Hallyday, sa grand-mère adorée Elyette Boudou, alias Mamie Rock, et elle, se sont rendues à l'inauguration. L'occasion pour la dernière épouse de Johnny Hallyday de revoir Marc-Olivier Fogiel et François Roelants, qui l'avaient soutenue l'année dernière alors que son premier été à Saint-Barth sans son homme était particulièrement douloureux. Laeticia Hallyday et Marc-Olivier Fogiel se connaissent très bien puisque la maman de Jade (14 ans) et Joy (10 ans) s'était confiée en exclusivité au journaliste de 50 ans, lors d'une longue interview diffusée le 20 octobre 2018 sur RTL, à l'occasion de la sortie du dernier album de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour.