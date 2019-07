Laeticia Hallyday affiche fièrement son tatouage pour Johnny

Sandra Sisley est triste d'avoir quitté Saint-Barthélemy, mais heureuse d'avoir retrouvé son mari, l'acteur Tomer Sisley. Nostalgique de ses vacances passées dans les Antilles françaises avec son amie Laeticia Hallyday, l'organisatrice de soirées de 46 ans a publié une nouvelle photo sur sa page Instagram le 23 juillet 2019.

On la découvre posant aux côtés de Laeticia Hallyday. Toutes les deux en maillots de bain, elles arborent de grands sourires, mais aussi chacune un tatouage sur le bras. Et pas n'importe lesquels. "L'amour à bras le corps", a commenté Sandra Sisley ajoutant également plusieurs hashtags dont "#quandTuAsTonMariDansLaPeau". En effet, la reine des soirées parisiennes possède un "Sisley" gravé près de son aisselle et Laeticia Hallyday un "Johnny", bien évidemment en référence à son défunt mari décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé.