Laeticia Hallyday : Excursion de rêve avec Jade et Joy pour la fin des vacances

Fin de vacances pour Laeticia Hallyday et ses deux filles, Jade, 15 ans, et Joy, 11 ans. Après avoir passé un mois et demi dans les Antilles françaises, l'heure est venue de quitter Saint-Barthélemy pour rentrer à Los Angeles. Avant de partir, la dernière épouse de Johnny Hallyday a offert un très joli cadeau à ses filles : un survol de l'île en hélicoptère.

Émerveillée par ce voyage de haut vol, Laeticia Hallyday l'a partagé avec ses 463 000 abonnés d'Instagram. Grâce à ses multiples vidéos, ils ont pu découvrir toute la beauté de Saint-Barthélemy, ses eaux turquoise, ses célèbres plages de sable fin que Laeticia et ses filles ont visitées et appréciées tout l'été, et son paysage vallonné. La veuve du Taulier a également filmé Jade et Joy dans l'hélicoptère.