Yannick Noah enflamme Saint-Barth devant Laeticia Hallyday et David Charvet

Après des mois d'absence musicale, Yannick Noah a fait son grand retour en juin dernier avec son single Viens. Un titre dansant dont la sortie est intervenue après des mois de voyage sur son catamaran avec sa femme Isabelle Camus (la fille du producteur Jean-Claude Camus) et leur fils de 15 ans, Joalukas. Cette parenthèse qui a duré de longues semaines les a conduits à la Barbade, Saint-Martin ou encore en Jamaïque.

Au début de ce mois d'août, l'ancien capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis avait rendez-vous à Saint-Barthélemy pour lancer la 10e édition du St-Barth Family Festival organisé par Carole Gruson, la grande prêtresse des nuits du Ti'St Barth. Yannick Noah a fait le show durant des heures le 8 août 2019, de 22 heures à 5 heures du matin, interprétant ses tubes mais également des reprises comme Englishman in New York de Sting, qui est devenue Englishman in Saint-Barth.

Le chanteur de 59 ans a vécu cette folle nuit de musique et d'énergie positive avec son épouse mais également plusieurs de ses amis. Parmi eux, Laeticia Hallyday, en vacances depuis plus d'un mois dans les Antilles françaises avec ses deux filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans) et sa grand-mère adorée Elyette Boudou, alias Mamie Rock. Seule Joy manquait à l'appel le 8 août dernier. La veuve de Johnny Hallyday a retrouvé son amie Alessandra Sublet, en vacances dans sa famille à Saint-Barth, mais également Liliane Jossua, la fondatrice de Montaigne Market, Hoda Roche, Pierre Rambaldi et sa compagne Sarah Poniatowski. Le chanteur David Charvet, qui vit à Los Angeles depuis des années, était également des festivités et a pris la pose avec Pierre Rambaldi.