Laeticia Hallyday en apesanteur : sublime plongée à Saint-Barth avec Jade et Joy

Le 23 août 2018, Laeticia Hallyday et sa fille Jade, 15 ans, faisaient leur baptême de plongée à Saint-Barthélemy. Une expérience si extraordinaire que le duo a remis ça près d'un an plus tard.

Le 13 août 2019, la dernière épouse de Johnny Hallyday a repris contact avec les 462 000 personnes qui la suivent sur Instagram pour partager avec eux la très belle journée passée avec Jade, 15 ans, mais aussi Joy, 11 ans. Au programme, une nouvelle observation sous-marine qui l'a comblée de bonheur. En communion avec les poissons et les petits requins qui peuplent les sublimes eaux turquoise de Saint-Barthélemy, Laeticia Hallyday en a une nouvelle fois pris plein les yeux. "En apesanteur", "Le monde du silence...", a-t-elle commenté sur deux de ses vidéos.

L'heureuse vacancière s'est montrée particulièrement généreuse en images puisqu'elle a également publié trois photos, l'une avec Jade et deux de Joy. Sur celle avec son aînée, qui a fêté ses 15 ans le 3 août, Laeticia Hallyday apparaît très souriante dans sa combinaison de plongée, coiffée de sa casquette aux initiales de Saint-Barthélemy qu'elle aime tant, et exprime son immense fierté. Leur professeure de plongée s'est invitée sur la photo pour ce joli souvenir. Sur l'une des photos de Joy, qui a eu 11 ans le 27 juillet, Laeticia Hallyday fait une référence au Grand Bleu, "Destination ; grand bleu", le sublime film de Luc Besson sorti en 1988 et dans lequel Jean Reno, le parrain de Jade, jouait.

Comme l'an passé, les vacances de Laeticia, Jade et Joy sont placées sous le signe de l'amitié puisque qu'elles ont retrouvé plusieurs proches sur cette sublime île des Antilles que Johnny aimait tant. Parmi eux, le nouveau directeur général de BFMTV Marc-Olivier Fogiel et son époux photographe, François Roelants. Le couple était accompagné de leurs deux filles, les adorables Mila (8 ans) et Lily (6 ans).