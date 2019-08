Laeticia Hallyday : Pour les 15 ans de Jade, de sublimes souvenirs avec Johnny

Ce samedi 3 août 2019 n'est pas un jour comme les autres pour Laeticia Hallyday. C'est l'anniversaire de sa fille aînée : Jade a 15 ans ! Quinze ans déjà que ce bout de chou a rejoint le couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Avant d'organiser une grande fête dans la villa de Saint-Barthélemy, la veuve de Johnny a fait un clin d'oeil à sa première fille sur Instagram.

Dans ses stories, Laeticia Hallyday a republié les nombreux messages d'anniversaire reçus par Jade par les admirateurs de Johnny mais aussi des amis Hoda Roche et Anne Marcassus, célèbre productrice de télévision et notamment des concerts télévisés de Johnny et du grand spectacle des Enfoirés sur TF1.

Les étés de Laeticia sont marqués par les anniversaires de ses filles et Jade a également eu le sien il y a peu. Le 27 juillet, Joy a eu 11 ans et sa maman a publié de nombreuses photos de son enfance sur Instagram ainsi qu'un long message magnifique. Des photos sur lesquelles Johnny est très présent. À Saint-Barthélemy, Laeticia et ses filles se rendent d'ailleurs quotidiennement sur la tombe du chanteur qui repose au cimetière marin de Lorient. Un petit coin avec vue sur la mer que le chanteur avait choisi il y a quelques années.