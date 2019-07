Laeticia Hallyday : Poignant message à Jean Reno, son "homme de coeur"

Le 30 juillet 2019, Jean Reno fêtait son 71e anniversaire. En ce jour si spécial, c'est avec une émotion particulière que Laeticia Hallyday a publié un tendre message à l'attention du parrain de Jade (14 ans) sur Instagram. "Aujourd'hui est un jour particulier. Un jour qu'on ne peut pas oublier tant il nous rappelle les plus doux souvenirs. Joyeux anniversaire mon Jean. Continue de nous éclairer par ton sourire, ta gentillesse et ta bienveillance. À l'homme de coeur et l'ami que tu sais si parfaitement être et le parrain formidable que tu es pour ma Jade. On t'aime fort", a-t-elle écrit sur le réseau social, en légende d'une photo de Jean Reno, Jade et Joy (11 ans).

Toujours dans sa story Instagram, Laeticia Hallyday a ensuite partagé une rare photo de Johnny posant avec Jean Reno, son ami de toujours. Les deux hommes semblent être en vacances, probablement à Saint-Barthélemy (à en croire l'inscription de la casquette du Taulier). De jolis souvenirs.