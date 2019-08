Laeticia Hallyday : Disco queen en soirée à Saint-Barth avec Marc-Olivier Fogiel

Laeticia en combinaison de sequins rouges et sa fille aînée en mini-robe argentée : les filles Hallyday ont sorti leurs plus belles tenues de disco queens mardi soir. Pour l'occasion, la villa Jade que possède la famille sur l'île a elle aussi été relookée à grands renforts de ballons et boules à facettes. Parmi les nombreux invités, Marie Poniatowski,, Liliane Jossua (propriétaire de Montaigne Market) ou encore Marc-Olivier Fogiel et son mari François Roelants ont partagé sur Instagram quelques extraits de cette soirée rythmée par les chansons de Claude François et Earth, Wind & Fire.