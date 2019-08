Marc-Olivier Fogiel : Rare photo avec son mari, le couple en bonne compagnie !

Les grandes vacances battent leur plein et Marc-Olivier Fogiel et sa famille passent actuellement des jours heureux sur l'île de Saint-Barthélémy. Le directeur général de BFMTV, son mari François Roelants et leurs adorables filles Mila (8 ans) et Lily (6 ans) ont retrouvé une autre personnalité de la télévision sur place, Alessandra Sublet.

L'animatrice qui est égérie Rodier connaît bien l'île puisque sa famille y vit et elle-même y passe beaucoup de temps avec ses enfants Charlie (7 ans) et Alphonse (bientôt 5 ans). C'est donc tout naturellement que ce groupe d'amis s'est retrouvé. La belle brune récemment séparée de Clément Miserez a immortalisé le moment. Lors d'une sortie en mer, elle a pris la pose avec François Roelants et le couple. Une rare photo des époux qui fait plaisir à voir. "St barth & friends", a simplement commenté la femme de 42 ans.