Laeticia Hallyday : Sa douce surprise pour les 15 ans de Jade !

Vendredi 3 août 2019, Jade, première fille de Johnny Hallyday et Laeticia, a eu 15 ans. La jeune fille et ses proches sont actuellement en vacances à la villa qui porte son nom sur les hauteurs de Saint-Barthélemy. Toute la journée, Laeticia a posté dans ses stories Instagram les messages reçus par les fans et les amis de la famille comme Hoda Roche et Anne Marcassus, célèbre productrice de télévision, notamment des concerts télévisés de Johnny et du grand spectacle des Enfoirés sur TF1. Mais aussi de la part de la créatrice de bijoux Marie Poniatowski (soeur de la décoratrice Sarah Lavoine Poniatowski) et amie intime de Laeticia, présente pour l'occasion.

Sur Instagram toujours, Laeticia a posté une vidéo la montrant faire une surprise à Jade avec l'aide de sa petite soeur Joy, qui vient d'avoir 11 ans. Tandis que la veuve de Johnny déposait une énorme charlotte aux fraises sur la table, Joy apportait une bouteille de Champomy. Des feux de Bengale brillaient tout autant que le sourire de Jade, visiblement très heureuse de cette belle attention que Marie Poniatowski a elle-aussi immortalisé pour son compte Instagram.

Ta maman qui t'aime comme elle respire

Comme elle l'avait fait quelques jours plus tôt pour le 11e anniversaire de Joy, Laeticia Hallyday a publié sur Instagram plusieurs photos d'archive de Jade dans les bras de son père, le tout accompagné de ce doux message : "Joyeux Anniversaire mon amour ma Jade. 15 ans déjà. Je repense à ces premiers instants où j'ai été maman, où tu as bouleversé la vie de ton papa et la mienne, où j'ai reçu tes premiers sourires, donné tes premiers biberons, versé les premières larmes en réalisant que ma petite fille était la plus belle merveille de la terre. Mon bébé, tu es devenue une si belle personne si bienveillante, si sensible, si généreuse, si réfléchie... Une âme profonde tournée vers les autres... Tu m'apportes tant, tu apportes tant à ceux qui t'entourent tous les jours. 15 ans que tu as révolutionné nos vies pour lui donner le sens qu'il lui manquait tant... 15 ans que tu es ma fierté, mon bonheur, ma lumière... 15 ans d'un amour si fort qu'il n'existe aucun mot qui puisse le décrire. Ta maman qui t'aime comme elle respire."