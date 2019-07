Jade Hallyday : Petit top blanc très décolleté pour poser avec un garçon

Depuis son arrivée à Saint-Barth' avec sa maman et sa petite soeur Joy (10 ans) mais aussi son arrière-grand-mère Mamie Rock, Elyette Boudou, Jade Hallyday multiplie les activités. Elle a repris les cours de surf qu'elle avait entamés en février dernier et a participé à un atelier "Top Chef" le 18 juillet dernier. L'adolescente et sa soeur se sont transformées en apprenties pâtissières pour le plus grand plaisir de leur maman qui a filmé cette session cuisine effectuée avec leur ami Dino, le fils de Sandra Sisley et du producteur de musique Valéry Zeitoun. La femme de l'acteur Tomer Sisley est aux côtés de Laeticia, Jade et Joy depuis plusieurs jours.

Pour ces nouvelles longues vacances qui dureront encore plusieurs semaines, un rituel n'est pas laissé de côté : celui de se rendre chaque soir sur la tombe de Johnny Hallyday, au petit cimetière marin de Lorient. Elle est toujours visitée par de nombreux fans, comme Pauline, cette grande admiratrice du Taulier que Laeticia a accueillie à la villa Jade le 16 juillet dernier.