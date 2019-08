Johnny Hallyday : Son cercueil déplacé pour la construction d'un caveau familial

Lorsque le corps de Johnny Hallyday a été inhumé au petit cimetière marin de Lorient de Saint-Barthélemy le 11 décembre 2017, six jours après que le Taulier a succombé à un cancer du poumon qui s'est généralisé, l'emplacement de sa tombe n'était que provisoire.

Bien avant de décéder, le rockeur préféré des Français avait exprimé le souhait de faire construire un caveau familial dans ce même cimetière situé à quelques mètres seulement de la mer. Attentive à chaque volonté de son homme, Laeticia Hallyday a également respecté celle-ci. Un projet lancé il y a déjà plusieurs mois mais qui a été rendu public dans la soirée du vendredi 23 août 2019.

Comme l'annonce l'AFP, le caveau familial qui tenait tant à Johnny va être construit. "Il n'y a pas encore de caveau construit, seulement une autorisation qui a été donnée, sur les limites de la concession où se trouve Johnny actuellement", a indiqué vendredi à l'AFP le président de la Collectivité d'Outre-Mer de Saint-Barthélemy, Bruno Magras. Laeticia Hallyday a acquis une concession et l'autorisation d'y construire le caveau familial il y a plusieurs mois déjà, peu après le décès de son époux.

Le caveau qui accueillera quatre personnes va être construit tout à côté de la tombe actuelle. "Le jour où il faudra déplacer le corps de Johnny Hallyday, on le fera en respectant la procédure établie, comme pour toutes les familles, a ajouté Bruno Magras. Mais tout cela dépend de la famille du défunt. C'est elle qui décide quand elle construit le caveau et quand elle souhaite déplacer le corps."

Un lieu de pèlerinage

La construction de ce caveau familial implique le déplacement d'autres tombes du petit cimetière de Lorient qui étaient amenées à disparaître dans tous les cas. A côté de sa sépulture, se trouvent des tombes datant de l'époque où l'île était suédoise (1784-1877). La collectivité est en train de les recenser et projette de les transférer vers le quartier de Public, où se trouve le cimetière suédois de Saint-Barthélemy.

Depuis l'inhumation de Johnny Hallyday, sa tombe, toujours décorée et envahie de messages, est devenue un lieu de pèlerinage. Laeticia Hallyday, ses deux filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans) s'y rendent quotidiennement lorsqu'elles se trouvent à Saint-Barthélemy. C'est le cas depuis la mi-juillet. Comme elles avaient l'habitude faire avec Johnny, mère et filles passent tout l'été dans les Antilles françaises, jusqu'à la rentrée.