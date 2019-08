Laeticia Hallyday : Maillots de bain décolletés pour des étreintes entre amies

Les grandes vacances touchent doucement à leur fin, la rentrée des classes s'apprête à prendre le relais. À Saint-Barthélemy depuis bientôt deux mois avec ses filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans), Laeticia Hallyday a profité de ce nouveau long séjour dans les Antilles françaises pour passer du bon temps avec de nombreux amis. Pour certains d'entre eux, l'heure du départ a sonné et c'est avec mélancolie et tristesse que les proches de Laeticia lui font leurs adieux.

Ainsi, le 20 août 2019, Hortense d'Estève, l'ex-compagne du chanteur Calogero, a quitté Saint-Barth'. Avant de partir, la vacancière a pris le temps de partager quelques photos dans ses stories Instagram. Elle a d'abord posté une photo d'elle et Laeticia Hallyday prise à l'occasion d'une sortie en mer. "That kind of friend. Thank you. #bettertogether" (Ce genre d'amie. Merci. #meilleuresensemeble), a commenté Hortense d'Estève en légende. Sur cette image servant à illustrer une belle complicité, Laeticia Hallyday apparaît coiffée d'un casque rose pâle "soleil", création de la marque Modetrotter qu'elle ne quitte plus. La dernière épouse de Johnny Hallyday porte un maillot de bain une-pièce décolleté. La maman de Jade et Joy mise sur la féminité pour ces virées en bateau. Hortense d'Estève a également partagé une photo de leur dernière étreinte à l'aéroport.

Le voyage de l'ex-compagne de Calogero ne s'est malheureusement pas passé comme prévu. Alors qu'elle devait prendre un avion de la compagnie Air Antilles, elle s'est retrouvée bloquée, sans obtenir de réponse de la part de la compagnie. Un contretemps de taille qu'elle n'a pas manqué d'évoquer sur Instagram, avec la colère qui allait avec.