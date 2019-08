Laeticia Hallyday à Saint-Barth : déjeuner 100% filles, avec sa belle-soeur

Chaque retour de Laeticia Hallyday à Saint-Barthélemy entraîne inévitablement, et à chaque fois, le même constat douloureux : l'homme de sa vie, Johnny Hallyday, n'est plus là. La dernière épouse du Taulier voit rejaillir tous les merveilleux souvenirs qu'ils ont partagés sur cette île des Antilles françaises que le chanteur aimant tant et où il repose depuis décembre 2017. Selon ses souhaits, Johnny Hallyday a été enterré au petit cimetière marin de Lorient, un lieu de pèlerinage pour des milliers de fans et de recueillement quotidien pour son épouse mais également pour leurs deux filles Jade et Joy qui viennent de fêter respectivement leurs 15 ans et 11 ans. Mais Laeticia n'est jamais seule à Saint-Barth, tous ses amis les plus proches la retrouvent.

Tout comme l'an passé, qui avait marqué son premier été sans son Johnny, Laeticia Hallyday voient les proches défiler. Un soutien de grande importance qui donne lieu à de beaux rassemblements. Comme lors de cette journée du 15 août 2019 qui a été marquée par un déjeuner entre filles.

L'une de ses plus proches amies, la spécialiste en communication Hoda Roche, a partagé une photo de ce repas 100% girly sur sa page Instagram, tout comme Liliane Jossua, la fondatrice du Montaigne Market, également présente. Laeticia Hallyday, qui porte une casquette "Soleil" de la marque Modetrotter, est entourée de Cécile Angéli, à l'initiative de ce déjeuner au Shellona, de sa belle-soeur Marilyne, la compagne de son petit frère Grégory Boudou mais aussi de Sylviane, la nounou de ses filles Jade et Joy. Autant de personnes qui ont toujours soutenu Laeticia.