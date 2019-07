Roméo Elvis, en vacances avec sa compagne Lena : "C'est le grand amour"

C'est les vacances pour (presque) tout le monde. Après avoir tout déchiré en festivals et dans les nombreuses dates de sa tournée, Chocolat Tour, Roméo Elvis s'accorde quelques jours de pause avant de repartir dans le tour bus. Après une année marquée par la sortie sportive de son premier album et des concerts à n'en plus finir, le rappeur bruxellois n'aspire qu'à une chose : "Glander." "J'aime bien partir en Espagne ou dans le sud de la France, avec ma copine et une dizaine de potes. On loue une grande maison en bord de mer et... on ne fait pas grand-chose (...). Me retrouver dans des lieux discrets où on ne me reconnaît pas, car, avec ma petite notoriété, je suis sollicité par toutes sortes de gens, sympas ou relous", explique t-il au magazine Elle.

En couple depuis plusieurs années avec le mannequin Lena Simonne, qu'il affiche régulièrement sur les réseaux sociaux, Roméo Elvis file le parfait amour. "Je me lève tôt, vers les 7 heures, et je file à la plage me baigner quand il n'y a encore pas grand monde. Avec ma copine, on se pose ensuite sur des serviettes et je la regarde se faire bronzer (elle aime beaucoup ça) tout en écoutant de la musique. Elle et moi, c'est le grand amour", confie l'artiste.