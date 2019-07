Roméo Elvis accusé de racisme et d'homophobie : il s'explique enfin

Après la tempête, Roméo Elvis a enfin livré ses explications, le 18 juillet 2019 sur Instagram. "Ce truc me pèse depuis trop longtemps. En 2017, j'étais l'invité de Skyrock toute une semaine. Un soir, j'ai interprété un freestyle dans lequel j'utilise des mots choquants pour essayer de parler d'un sujet qui me tenait à coeur. Malheureusement je m'y suis mal pris et le message qui est passé était à l'opposé de mon intention", explique-t-il sur le réseau social.

"Après la première avalanche de tweets en 2018, j'ai senti le besoin de m'expliquer et de m'en excuser publiquement. J'en ai parlé à mon management et on m'a conseillé de laisser ce truc s'éteindre tout seul. J'aurais peut-être pas dû les écouter sur ce coup-là. J'ai peur que ça ne s'éteigne jamais et en réalité je le vis vraiment mal. J'ai jamais voulu revendiquer le droit d'utiliser des mots qui ne m'appartiennent pas. Chacun a son histoire et ses sensibilités. Non, je n'ai jamais appelé un noir 'négro' ou un homo 'PD' que ce soit clair", poursuit le jeune rappeur de 26 ans.

"Ce jour-là, j'ai fait l'erreur de penser que c'était une évidence pour tout le monde, que ma voix n'avait pas de poids, que ce serait anecdotique... J'écris pas ce texte pour me justifier, je sais aujourd'hui que c'était pas la bonne chose à faire et j'ai juste envie qu'on le sache. (...) Je regrette amèrement d'avoir créé la confusion, j'ai même du mal à y croire. Aujourd'hui, je veux que ce soit clair : je suis l'ennemi du racisme, de l'homophobie et de l'intolérance comme toute personne sensée sur cette foutue planète", se défend-il.

"Beaucoup d'amour de la part d'un homme maladroit. Pardon à tous ceux que j'ai blessés, sincèrement. Roméo", conclut l'artiste. Des excuses qui semblent ne pas avoir conquis tout le monde. Alors que sur Instagram, ses fans lui apportent leur soutien, sur Twitter, les réactions sont dubitatives.