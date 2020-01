Angèle séparée de Léo Walk : elle ne regrette pas d'avoir exposé leur couple

Tout sourit à Angèle qui, depuis deux ans, caracole en tête des ventes de disques en France et en Belgique. À 23 ans, la Belge peut se targuer d'avoir un très joli début de carrière avec son album Brol, certifié disque de platine en Belgique et disque de diamant en France. Un succès tel que la chanteuse s'est fendue d'une réédition un an plus tard, le 8 novembre 2019, avec Brol, la suite.

Dans cet album, la mélancolique chanson Perdus évoquait sa rupture avec le danseur Léo Walk, après deux ans de relation. "Sans prendre la mesure de ce qui m'arrivait et c'est arrivé sans le voir venir. Notoriété oblige, j'y prends bien du plaisir même si j'y perds ma liberté", entonnait-elle.

Comme le rapporte Closer, la figure de proue du féminisme francophone est revenue sur sa notoriété qui a tout changé auprès des Inrocks, en octobre dernier. "J'ai eu la très désagréable sensation d'être traquée. Cela dépasse tout ce que j'avais déjà compris et connu", a confié Angèle. Car lorsque la Bruxelloise et son amoureux se sont rencontrés, elle n'était pas très célèbre : "Cela n'avait ni le même retentissement ni les mêmes implications". "Mon intimité n'était pas épiée. C'est moi qui donnais ce que je voulais. Je ne regrette pas qu'avec Léo nous nous soyons montrés ; c'était beau de vivre cela tous les deux. Mais en six mois, avec la notoriété, tout a changé. Ma vie privée en a pris un coup, et pas seulement côté amoureux."

La soeur de Roméo Elvis a désormais adopté une autre tactique. Elle protège ses amis, ses collaborateurs, sa famille "qui n'ont pas envie qu'on les sollicite, et encore moins qu'on les traque !"

Pour rappel, après plus de deux ans de relation, Angèle et Léo Walk s'étaient séparés en mai 2019. "Ça me manque, les jours tendres du début. À s'aimer pour la première fois. Loin de nous, loin de nous, loin de nous. Ni l'un ni l'autre n'ira", chante Angèle encore sur Perdus.