Angèle livre les raisons de sa rupture dans un nouveau titre

Angèle voit rouge pour la réédition de son album à succès, Brol. Exit le fond bleu, la bouille d'enfant de la talentueuse chanteuse belge est cernée d'une couleur pourpre pour la sortie de sept nouveaux titres inédits. C'est cette couleur qu'elle a choisie comme fond de sa session Colors où elle a dévoilé Perdus, le 10 octobre 2019. Elle avait déjà fait un tour dans le studio berlinois, où elle avait interprété Ta reine, l'une des vidéos les plus vues de la chaîne.

Dans ce titre résolument plus mélancolique, voire triste, que ce qu'elle avait l'habitude de chanter, Angèle évoque sa rupture avec Léo Walk, un talentueux danseur. "Perdus, tous ces gens m'avaient prévenue, on descend, on l'a voulu. (...) On s'ennuie fort, on se tue. (...) Je vais avoir l'habitude, mais ces derniers mois, j'ai flanché loin de toi, loin de moi. Sans prendre la mesure de ce qui m'arrivait et c'est arrivé sans le voir venir. Notoriété oblige, j'y prends bien du plaisir même si j'y perds ma liberté. Vouloir trop réussir, la pression du succès", chante-t-elle, évoquant son succès fulgurant depuis la sortie de Brol en octobre 2018.

Pour rappel, après plus de deux ans de relation, Angèle et Léo Walk s'étaient séparés en mai 2019. "Ça me manque, les jours tendres du début. À s'aimer pour la première fois. Loin de nous, loin de nous, loin de nous. Ni l'un ni l'autre n'ira", chante Angèle en fin de morceau.

La réédition de cet album est très attendue par les fans d'Angèle. En avril dernier, nos confrères de PureCharts annonçaient que Brol avait été certifié triple disque de platine en France, avec 300 000 ventes. Après son feat ultradiffusé, Tout oublier, avec son frère Roméo Elvis, Angèle s'apprête à dévoiler une collaboration avec Kiddy Smile sur Que du love, ainsi que la version orchestrale de Ta reine. Encore un peu de patience, la sortie de Brol, la suite, est prévue pour le 8 novembre 2019.