Slimane très aminci : il dévoile une photo avant/après et combien il a perdu

C'est un Slimane heureux et bien dans ses chaussures qui a posté une photo sur son compte Instagram, samedi 2 novembre 2019, pour montrer à ses fans (470 000 abonnés) à quel point il avait minci. Le chanteur de 30 ans a révélé avoir perdu beaucoup de poids et il a montré le résultat.

"16 kilos séparent ces deux photos... Me revoir hier sur le plateau de La Chanson secrète était pour moi très difficile, mais je suis tellement heureux d'avoir gagné la bataille après plusieurs semaines de sport intensif ! Je suis plus heureux que jamais, en grande partie grâce à vous et, pour une fois, j'ose le dire, grâce à moi aussi ! Fierté", a-t-il écrit en légende d'un montage en noir et blanc le représentant avant sa perte de poids et après en mode selfie à la salle de sport.

Slimane, qui lutte depuis des années contre ses kilos en trop, a été chaleureusement félicité pour ses efforts payants par diverses personnalités. "Heureux pour toi frangin", a déclaré le très musclé M. Pokora. "Et ce n'est que le début", a écrit l'humoriste Nawell Madani. "Allez !!! No more Couscous !", ont gentiment plaisanté Les French Twins.

Ce n'est pas la première fois que Slimane, qui a récemment sorti le disque VersuS en duo avec Vitaa, arrive à perdre du poids. Il y a deux ans, fier d'avoir perdu quelques kilos, il publiait ainsi par erreur une photo de lui en slip. "Prendre une photo pour montrer à ses potes que tu as maigri et la publier sur Instagram sans le vouloir ! VDM ! Pour ceux qui l'ont, veuillez ne pas la poster, merci d'avance ! Je suis vraiment con !", déclarait-il alors. En 2016, il expliquait aussi que sa coach vocale Nathalie Dupuy l'avait poussé à se métamorphoser. "Elle m'a dit qu'il serait temps de quitter les rondeurs de l'enfance pour devenir l'homme que je voulais être, que pour porter de grands drapeaux, il fallait en avoir la carrure. J'avais besoin d'entendre ça, car je devais acquérir une certaine force pour affronter ce monde-là, pour me sentir bien sur scène. Et j'ai perdu mes kilos", confiait-il à Gala.