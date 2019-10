Slimane aminci : il révèle son impressionnante perte de poids

Le changement, c'est maintenant ! Alors qu'il cartonne avec son nouvel album VersuS, en duo avec la chanteuse Vitaa, Slimane s'accorde du temps pour prendre soin de lui. C'est en tout cas ce qu'il révèle régulièrement sur son compte Instagram, montrant dès qu'il le peut qu'il se rend à la salle de sport entre deux enregistrements et trois concerts. Le jeudi 9 octobre 2019, le jeune homme de 29 ans a carrément expliqué que ses efforts incroyables avaient payé au fil des mois puisque, depuis qu'il a décidé d'exercer son corps et de ne "rien lâcher", il a perdu quinze kilos.

"La silhouette dans le miroir je vais me la faire. Je me dégoûte, je me dis à quoi ça sert", entonne-t-il dans le titre Pas beaux avec Vitaa. Et effectivement Slimane n'a jamais caché qu'il avait longtemps eu du mal à croiser son reflet dans la glace sans être rongé par ses complexes. "J'ai des problèmes de poids depuis que je suis tout petit, a-t-il reconnu auprès de Purepeople, en pleine promotion de l'album. Ce sont des choses qui naissent dans l'enfance et restent pour toute la vie. Mais ça fait de moi la personne que je suis. Ma mère m'a dit, une fois : 'Si tu avais tout eu, tu ne serais pas celui que tu es.' Je le prends un peu comme ça, donc je suis très content." Il aurait tort de s'en priver.