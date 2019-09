Vitaa évoque ses gros complexes physiques : "Je ne me supporte pas !" (EXCLU)

Entre leur amitié unique et le triomphe de leur album VersuS, difficile de dire ce qui leur réussit le mieux ! Le 23 août 2019, Vitaa et Slimane se sont unis pour délivrer au public dix-neuf titres inédits. Dans la tracklist, certains auditeurs ont été particulièrement touchés par la chanson Pas beaux, qui évoque tout en pudeur les complexes des deux artistes. "J'avais envie d'en parler parce que je ne me suis jamais sentie comme appartenant au moule, explique la jeune maman à Purepeople. Je n'ai jamais supporté de me regarder à la télé. Il faut m'attacher quand il y a une émission avec moi qui passe, sinon je m'en vais, je sors de la pièce, je ne me supporte pas. Mais c'est un métier d'image. Il faut l'accepter. Quand tu le fais par passion de la musique, tu ne sais pas à quoi t'attendre."

Slimane, de son côté, n'a jamais caché qu'il avait énormément souffert des critiques visant son physique quand il était plus jeune. Bien qu'il n'ait pas à rougir de son apparence, le jeune talent issu de l'émission The Voice a conscience de certaines pensées négatives. À l'époque, déjà, il s'était empressé de perdre une trentaine de kilos avant de se retrouver sous le feu des projecteurs. "J'ai des problèmes de poids depuis que je suis tout petit, raconte-t-il. Ce sont des choses qui naissent dans l'enfance et restent pour toute la vie. Mais ça fait de moi la personne que je suis. Ma mère m'a dit, une fois : 'Si tu avais tout eu, tu ne serais pas celui que tu es.' Je le prends un peu comme ça, donc je suis très content."