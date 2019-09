Marc Lavoine dans The Voice 2020 : "Je n'ai pas regardé souvent l'émission"

Le 30 août 2019, TF1 a annoncé les noms des quatre nouveaux coachs de The Voice 2020. Exit Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano, ce sont Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo. Lara Fabian a déjà été dans la version québécoise de The Voice, intitulée La Voix, en 2018 et 2019, Amel Bent a coaché des enfants dans la version Kids et Pascal Obispo a participé à l'émission en 2018, mais pour Marc Lavoine, c'est une grande première. La star a livré ses impressions au journal Le Parisien.

"C'est la troisième fois qu'on me propose The Voice. J'accepte cette fois, car mon emploi du temps me le permet. Et peut-être parce que je suis plus convaincu de pouvoir être utile. Je me suis aperçu en travaillant sur mon best of que j'avais quand même trente-cinq ans dans la chanson", déclare le chanteur de 57 ans.

Si Marc Lavoine n'est pas un grand fan de l'émission et concède "ne pas avoir regardé souvent" le célèbre télé-crochet puisqu'il n'a pas la télé, il n'en est pas moins fier d'en être le coach. Et pour cause, comme il l'a constaté autour de lui, l'émission est populaire dans tous les foyers. Il déclare : "J'ai regardé The Voice chez des copains. Ce qui m'a permis de me rendre compte combien cette émission plaît, y compris à des gens inattendus de la mode ou du cinéma. Je m'en suis aussi aperçu avec les messages sympathiques que j'ai reçus ces derniers jours."

Participer à The Voice permettra aussi peut-être à Marc Lavoine de recruter un Talent pour un de ses futurs spectacles, car, pour son conte musical Les Souliers rouges, avec Coeur de pirate et Arthur H – show dont il est le producteur et dans lequel il chante –, il a recruté des anciens de The Voice et de Nouvelle Star comme Guilhem Valayé et Benjamin Siksou.

Marc Lavoine a "hâte de commencer" les tournages et reconnaît "avoir le trac". Lors de l'interview, il a aussi fait savoir ce qu'il recherchait : "La voix, c'est ce qui fait la différence... quand elle est vraie et qu'il y a une jugeote. Je ne me retournerai pas s'il y a une posture et pas de volonté. Il ne suffit pas d'avoir la guitare en bas des genoux pour faire du rock." Les futurs Talents sont prévenus !