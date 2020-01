Vitaa : Clashée sur Twitter, elle poste une réponse pleine d'humour

Maman de Liham (8 ans) et Adam (5 ans), Vitaa n'est pas le genre de femme à se laisser faire. Interviewée par Laurent Delahousse en décembre 2019 sur France 2, l'épouse de Hicham avait expliqué comment elle gérait ses haters et le déferlement de méchanceté sur les réseaux sociaux. "Moi pour être très honnête, j'ai complètement arrêté de regarder les commentaires sur les sites qui sont justement les plus durs, comme Twitter par exemple, où je trouve que c'est un déversement de haine qui n'est pas forcément utile". Bon, de temps en temps, force est de constater qu'elle regarde un peu quand même.

L'artiste française, qui cartonne actuellement en duo avec Slimane avec leur album VersuS, n'a apparemment pas pu résister à l'envie de répondre à ce commentaire très élogieux de son hater. Et à vrai dire, on ne le regrette pas !