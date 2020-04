Vitaa : Moment complice avec ses deux fils, Liham et Adam, au bord de la piscine

Le confinement, c'est compliqué pour tout le monde. Ceux qui sont dotés d'une grande maison, d'un jardin et d'une piscine ont forcément un petit avantage sur le reste de la population. Vitaa, confinée avec ses deux fils, bénéficie heureusement d'un espace externe pour que Liham – 7 ans – et Adam – 5 ans – puissent se défouler. Au bord de la piscine, en bikini, la chanteuse s'est filmée pour remplir le challenge lancé sur Tik Tok sur le titre de Tyga x Curtis Roach, Bored in the House. Dans la vidéo, lunettes de soleil sur le nez, la belle artiste fait mine de chanter pendant que ses enfants sautent dans l'eau et l'arrosent. Entre deux bagarres à gérer, voilà qui lui change les idées !

Autant dire qu'elle n'a pas prévu de se laisser aller à la maison. Plutôt que de grignoter en pyjama toute la journée, Vitaa enfile ses plus belles tenues de sport et se dépense. Le mercredi 18 mars 2020, elle annonçait qu'elle avait perdu beaucoup de poids après neuf mois d'efforts réalisés grâce à Weight Watchers... Efforts qu'elle ne compte ruiner pour rien au monde. "Je suis adepte et ambassadrice du programme avec lequel j'ai perdu 7 kilos, que je tiens totalement, avec le sport, précisait-elle. Mais c'est avant tout l'alimentation, on ne va pas se mentir." Chapeau bas...