Diaporama Vitaa consternée : son mari Hicham et leurs enfants lui font vivre un cauchemar

1 / 16 Vitaa sur Instagram.

2 / 16 Vitaa, consternée par sa soirée Foot en famille le 23 janvier 2021 sur Instagram.

3 / 16 Vitaa, consternée par sa soirée Foot en famille le 23 janvier 2021 sur Instagram.

4 / 16 Vitaa, consternée par sa soirée Foot en famille le 23 janvier 2021 sur Instagram.

5 / 16 Vitaa, consternée par sa soirée Foot en famille le 23 janvier 2021 sur Instagram.

6 / 16 Vitaa, consternée par sa soirée Foot en famille le 23 janvier 2021 sur Instagram.

7 / 16 Vitaa et son mari Hicham Bendaoud assistent au match de Ligue 1 Conforama PSG 5-0 Montpellier au Parc des Princes à Paris le 1 février 2020 © Giancarlo Gorassini / Bestimage

8 / 16 Vitaa et son fils Liam sur Instagram. Le 27 décembre 2019.

9 / 16 Vitaa et son fils Liham. Mai 2020.

10 / 16 Vitaa et son fils. Avril 2020.

11 / 16 Vitaa publie une photo de ses fils Liham et Adam sur Instagram à l'occasion de leurs vacances au soleil. Instagram, février 2018.

12 / 16 Exclusif - No Web - Vitaa - Enregistrement de l'émission "La grande soirée du 31 à Versailles", qui sera diffusée sur France 2. Le 15 décembre 2020 © Tiziano Da Silva - Cyril Moreau / Bestimage





13 / 16 Info - "Versus" de Vitaa et Slimane est l'album le plus vendu de l'année 2020 - Exclusif - No Web - Slimane et Vitaa - Enregistrement de l'émission "La boîte à Secrets 5" à Paris, qui sera diffusée le 6 novembre sur France 3. Le 21 septembre 2020 Au cours de la soirée, chaque invité aura une boîte disposée devant lui, de laquelle il extraira un objet revêtant une valeur particulière à ses yeux. Après en avoir livré la signification en plateau, la personnalité verra alors apparaître une surprise dans la boîte géante de l'émission, avec l'intervention de proches. Une émission qui véhicule de belles valeurs, et qui contiendra son lot de larmes et de révélations dans une atmosphère bienveillante. © Tiziano Da Silva / Bestimage





14 / 16 Exclusif - Vitaa - Backstage de l'enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 7 " à la Scène musicale à Paris, qui sera diffusée le 15 janvier 2021 sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.ALIAGAS et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. © Gaffiot-Moreau / Bestimage





15 / 16 Exclusif Vitaa - Backstage de l'enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 7 " à la Scène musicale à Paris, qui sera diffusée le 15 janvier 2021 sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.ALIAGAS et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. © Gaffiot-Moreau / Bestimage