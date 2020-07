Vitaa : Sublime en bikini, elle profite de vacances en famille

Victoria Silvstedt, la star de télé-réalité enceinte Kamila, M. Pokora... Malgré le coronavirus, la Côte d'Azur accueille de célèbres touristes ! Vitaa y a également posé ses valises. Elle régale ses admirateurs de superbes photos de vacances.

C'est à Cannes que Vitaa, son mari Hicham Bendaoud et leurs deux enfants, Liham et Adam, se sont installés. La petite famille séjourne dans une maison spacieuse avec piscine, que Vitaa fait découvrir à ses plus de 720 000 abonnés Instagram dans ses stories quotidiennes. La chanteuse de 37 ans publie également des selfies. Sur une photo mise en ligne ce mardi 21 juillet, elle pose dans un jardin très fleuri, vêtue d'un charmant bikini au top jaune et au bas noir.

Un paréo noir transparent et des lunettes de soleil complètent sa tenue estivale.