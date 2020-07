Kamila, sa baby shower critiquée : "Pour la suite, vous serez outrés !"

Après plus de dix ans d'amour, Kamila et Noré attendent leur premier enfant. Le couple star de Secret Story 11 (2017) est sur un petit nuage. Dimanche 19 juillet 2020, ils ont célébré la grossesse de la belle et révélé le sexe du bébé, un petit garçon, au cours d'une fête incroyable. Un événement qui a suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux, auxquelles la future maman a répondu.

Kamila, enceinte de son premier bébé, et Noré ont vu les choses en grand pour marquer ce tournant important dans leur vie. Location d'un superbe château avec piscine, buffet 5 étoiles, orchestre libanais venu tout droit de Belgique, pièce montée, DJ, saxophoniste... Rien n'avait été laissé au hasard. Les amoureux ont organisé une fête digne d'un mariage ! Sur Instagram, de nombreux internautes ont estimé que le couple était dans la démesure. Sur Snapchat, lundi 20 juillet 2020, Kamila a pris la parole.

"On a vraiment fait la fête de nos rêves, a lâché la jolie future maman. Nos seuls vrais kiffs dans la vie, ce sont les fêtes. Je ne vais jamais en boîte, je ne fais pas de truc de fou, ma vie est normale. Mais j'aime les fêtes. Parfois j'en fais un peu trop, je suis comme ça. J'y mets tout mon coeur. J'aime être avec nos proches, passer du bon temps." Et de poursuivre : "On en a fait trop, mais c'est pour notre bébé ! Et si pour vous, c'est trop, mais ça va être encore pire après ! Pour la suite, vous allez être offusqués, choqués, outrés. Il y a en beaucoup qui disent qu'on en fait des caisses, peut-être, je peux comprendre. Pour nous, ce n'est que du bonheur, ce n'est pas trop."

Mais Kamila et Noré n'ont pas reçu que des remarques sur l'extravagance de l'événement. En effet, certains internautes ont indiqué qu'une telle fête leur reviendrait à... zéro euro, car les futurs parents sont un couple d'influenceurs. "J'ai lu : 'C'est normal, ils ont tout de gratos.' Alors bien sûr, on a eu certaines choses en partenariat. Après, une fête comme ça, ça ne peut pas être gratuit, a assuré la future maman. C'est notre bébé et, pour notre bébé, il n'y a pas de prix." Enfin, le couple a dû faire face à d'autres messages encore plus virulents : "On accepte la critique, on n'a pas le choix. Mais quand il s'agit d'insultes sur le bébé, même si on est habitués et donc plus choqués en ce qui nous concerne, c'est grave. Donc je bloque !" Une mise au point visiblement nécessaire.

Encore toutes nos félicitations à Kamila et Noré pour l'arrivée prochaine de leur petit garçon.