Kamila enceinte de Noré : le sexe de leur bébé dévoilé

C'est le 14 juin dernier que le couple a révélé que Kamila était enceinte. En légende d'une photo de sa première échographie, la future maman avait notamment écrit : "1+1 = 3, nous allons avoir un bébé !! On vous dévoile aujourd'hui notre secret bien gardé depuis 4 mois. Les papillons que j'ai dans le ventre depuis plus de 10 ans grâce à mon mari se sont transformés en un petit être précieux." De son côté, le gagnant de Secret Story 11 a écrit : "J'ai la fierté de vous annoncer que ma reine attend notre premier enfant. Je ne réalise toujours pas !! Depuis plus de 10 ans elle fait battre mon coeur et la elle m'offre le plus beau cadeau du monde, devenir papa !! J'ai trop hâte de voir notre mini nous inchallah en bonne santé. KN baby."

Kamila s'était ensuite confiée pour la première fois sur sa grossesse sur Snapchat. Les internautes ont donc appris que Noré et elle ont pris la décision d'essayer d'avoir un enfant lors d'un voyage à Bora Bora, en septembre dernier. Et la belle brune est heureuse d'avoir pris son temps. "Quand j'ai fait le test, j'étais en état de choc. Je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Le premier truc que j'ai fait, c'est de taper 'que doit-on faire quand on est enceinte et que le test est positif ?' sur Google", a-t-elle reconnu. Elle n'a pas caché en avoir "bavé" lors des trois premiers mois, notamment à cause des nausées.