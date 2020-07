Kamila, enceinte de Noré : photos de sa baby shower extravagante et hors de prix

Rien n'est trop beau pour Kamila et Noré ! La jeune femme, enceinte de son premier enfant, a organisé avec son mari une incroyable baby shower dimanche 19 juillet 2020. C'est entourés de leurs proches au cours d'une fête digne de ce nom que les amoureux, révélés en 2017 dans Secret Story 11, ont annoncé le sexe de leur bébé.

Kamila et Noré ont réuni leurs familles et plus proches amis pour célébrer la grossesse de la belle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont fait les choses en grand ! La fête s'est déroulée au superbe château de Roquefeuille, situé à Pourrières tout près d'Aix-en-Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Le lieu se compose de 200 hectares de jardin, une piscine, une terrasse, une salle de réception et une vue à couper le souffle. Un château qui abrite habituellement des mariages... et dont la location coûte au minimum 4800 euros. Pour l'occasion, le dress code était simple : du blanc ! Les heureux amoureux se sont également prêtés au jeu. Noré portait une chemise et un pantalon, tandis que la belle Kamila avait opté pour une robe House of CB au haut corseté et au tissu drapé, à 170 euros.

Buffet de folie, décoration romantique et château de rêve

Sur place, une décoration romantique et fleurie, des cartes à l'effigie de Kamila et Noré où les invités ont la mission de donner des conseils aux futurs parents, un tableau où noter les pronostics de chacun concernant le sexe et le prénom de bébé, un DJ qui passe tant de l'électro que de la musique orientale... Autour de tables rondes, les invités du couple ont pu profiter du buffet 5 étoiles. Sablé au fenouil et au saumon fumé, crevettes roulées menthe et carotte, tataki de thon rouge et sésame, samoussas de légumes au curry, cigare de volaille façon thaï, falafel sauce yaourt et cumin, brochettes de gambas au kadaïf, mini sandwichs, barbecue, bar à sushis, animation autour de la tomate mozzarella, des gambas et grosses seiches à la plancha, du foie gras décliné en escalopes ou terrines et en dessert des verrines aux fruits et autres mignardises comme des chouquettes, mini macarons, chou coco, financier à la pistache... et enfin la pièce montée ! De quoi se régaler.

Sur la piste de danse, Kamila, Noré et leurs proches se sont déhanchés sur les sons passés par le DJ et ont pu profiter des douces mélodies d'un trompettiste venu spécialement pour l'occasion. Puis, dans le jardin, lors de la révélation du sexe du bébé, tous ont été surpris par l'orchestre libanais Forsen Dabke, à la musique et la danse dynamique... et dont la prestation coûte entre 1300 et 4500 euros. L'influenceuse Dilara, la maquilleuse Ashglam, Anaïs Camizuli, Stéphanie Durant, Samantha l'épouse du rappeur Alonzo, Vivian Grimigni et bien d'autres étaient de la partie ! S'ils connaissent donc le sexe du bébé de Kamila et Noré, ils ont ordre de le garder secret jusqu'à l'annonce officielle du couple star.