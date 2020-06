Kamila enceinte de Noré, elle dévoile sa première échographie !

C'est une grande nouvelle pour Kamila et Noré ! Le couple star de Secret Story 2017 attend un heureux événement. Folle amoureuse de son mari depuis plus de dix ans, Kamila a annoncé être enceinte le 14 juin 2020 sur Instagram en partageant la première échographie de son bébé. En légende, elle écrit : "1+1 = 3, nous allons avoir un bébé !! On vous dévoile aujourd'hui notre secret bien gardé depuis 4 mois. Les papillons que j'ai dans le ventre depuis plus de 10 ans grâce à mon mari se sont transformés en un petit être précieux", révèle-t-elle au comble du bonheur avant d'ajouter "Merci Bon Dieu de remplir nos coeurs de bonheur. On est tellement heureux, et je l'aime déjà tellement c'est inexplicable !!! KN baby is coming." Sur le cliché, Kamila dévoile enfin son babybump qu'elle avait dissimulé jusqu'à présent. Enceinte depuis quatre mois, la future maman n'a pas encore dévoilé le sexe de son futur bébé.

Ma reine attend notre premier enfant

De son côté, Noré - qui a gagné la saison 11 de Secret Story - a révélé la grossesse de sa femme en écrivant sur les réseaux sociaux : "J'ai la fierté de vous annoncer que ma reine attend notre premier enfant. Je ne réalise toujours pas !! Depuis plus de 10 ans elle fait battre mon coeur et la elle m'offre le plus beau cadeau du monde, devenir papa !! J'ai trop hâte de voir notre mini nous inchallah en bonne santé. KN baby". Sur le cliché, on aperçoit le futur papa très attentionné avec Kamila, posant une main sur son ventre de femme enceinte.

Toutes nos félicitations aux futurs parents !