Alonzo : Sa femme est une bombe, ses plus belles photos

Alonzo, de son vrai nom Kassim Djae, est l'un des rappeurs les plus connus de Marseille. Cet ancien membre du groupe Psy 4 de la rime, formé avec ses cousins Soprano et Vincenzo ainsi que Sya Styles, un ami d'enfance, cartonne actuellement avec son titre Première fois en featuring avec la chanteuse Imen Es. Engagé contre les violences faites aux femmes, notamment conjugales – thème du morceau – depuis toujours, Alonzo prend soin de sa superbe épouse. Mais qui est-elle ?

L'heureuse élue du coeur du rappeur s'appelle Samantha. Bien qu'ils filaient déjà le parfait amour depuis plusieurs mois, Alonzo et sa belle ont célébré leur mariage le 9 septembre 2017. Le couple s'est dit "oui" à la mairie des 11e et 12e arrondissement de Marseille en présence du maire Julien Ravier et de nombreux élus à l'instar de Maliza Said Soilihi qui n'est autre que... la nièce du rappeur. Sur Facebook, le maire avait partagé une photo de ce jour heureux, la belle Samantha en robe de mariée et Alonzo en costume blanc. Ensemble, les tourtereaux ont deux enfants, un petit garçon prénommé Mikaïl et sa petite soeur Khalissi qui a célébré son deuxième anniversaire en avril dernier. De son côté, l'interprète du titre Suis-moi est papa de trois autres enfants, Kenza, Kylian et Milan, tous nés d'une précédente relation.

Des copines de télé-réalité pour l'épouse d'Alonzo

Samantha désormais devenue Madame Djae partage son quotidien sur Instagram. De ses voyages en famille à ses sorties entre copines. D'ailleurs, la jolie brune qui a par la passé également été blonde est amie avec deux célèbres candidates de télé-réalité : Anaïs Camizuli, révélée dans Secret Story 7 en 2013, et Kamila qui a participé à la saison 11 du programme d'enfermement avec son mari Noré en 2017. Le trio s'est retrouvé début juillet pour célébrer le 27e anniversaire de la belle Kamila, enceinte de son premier enfant. Mais ce qui semble charmer le plus les plus de 100 000 followers de la belle Samantha sont ses looks. Toujours à la pointe de la mode, la jeune maman se dévoile en tenues de créateurs mettant en valeur sa silhouette parfaite, même après deux bébés.

Si la belle partage quelques photos avec son mari, Alonzo reste quant à lui plutôt discret. En 2016, il avait toutefois évoqué sa relation avec sa femme lors d'une interview accordée à Générations. "C'est super difficile pour elle (...). Moi je suis au téléphone, en showcase tout le temps. J'ai un public ultra féminin, j'aime bien me saper, j'aime bien plaire...", avait-il déclaré. Mais la belle Samantha n'a rien à craindre, Alonzo l'aime à la folie et lui propose même de choisir avec quelle fille aux courbes voluptueuses tournera-t-il son prochain clip. "Comme ça au moins elle sait direct, il n'y a pas de souci", avait-il confié.