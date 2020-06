Kamila enceinte : moulée dans un maillot hors de prix, son baby bump de sortie

Et c'est dans la superbe piscine de l'hôtel que la belle Kamila a affiché son joli ventre bien arrondi. Assise dans le joli bassin peu profond, la jeune femme de 26 ans affiche un sourire radieux. Très fière de porter la vie, Kamila tient délicatement son baby bump et dévoile sa belle silhouette en maillot de bain une-pièce au motif FF de la maison Fendi... et qui est vendu, sur le site officiel de la marque, au prix de 395 euros ! Afin de parfaire son look, l'ancienne camarade de Charlène et Benoît dans la Maison des Secrets s'est coiffée d'un foulard du même créateur et vendu 250 euros. Au total, pour cet instant baignade, la future maman affiche un look à 645 euros !

En commentaires, les internautes ont de leur côté été nombreux à complimenter Kamila pour cette jolie photo de grossesse. Son mari Noré a même commenté le cliché, déclarant sa flamme à celle qui partage sa vie depuis maintenant plus de dix ans.