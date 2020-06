Kamila enceinte et Noré en larmes : vidéo d'un moment très intime

Leur bonheur ne pourrait pas être plus immense. Depuis déjà quatre mois, Kamila et Noré attendent dans le plus grand secret leur premier enfant. Le couple star de Secret Story a annoncé l'heureuse nouvelle il y a seulement quelques jours, non sans un certain soulagement, comme a pu le confier la jeune femme de 27 ans. "C'était vraiment la galère. Je vous expliquerai. Mais pouvoir en parler librement... Ne plus avoir à rentrer mon ventre... Je vous ai fait plein de cachotteries alors que j'avais plein d'émotions et de galères à partager", raconte-t-elle.

Mais une fois passée la révélation autour de sa grossesse, ainsi que la flopée de messages reçus dans la foulée, Kamila a pu se préparer à en dire plus comme elle l'avait promis à ses nombreux fans. À commencer par la manière dont elle annoncé la nouvelle à son époux Noré. Sur Instagram, mardi 16 juin 2020, la belle brune a donc partagé la vidéo de ce grand jour rempli d'émotions.

Kamila avait tout prévu : elle avait caché son test de grossesse ainsi que la première photo d'une échographie dans une petite boîte Louis Vuitton. La surprise était totale. "Je tremblais de joie en lui donnant le sac, je ne savais même plus ce que je racontais tellement que j'étais sur un nuage... Je lui ai carrément dit je sais pas si tu l'as déjà, ce cadeau, alors que je sais absolument tout ce qu'il a lol !!! Quand Nono a appris que sa vie allait changer... Il était submergé de bonheur", écrit-elle en légende. Et en effet, à peine a-t-il ouvert son cadeau que l'ancien gagnant de Secret Story a fondu en larmes, remerciant au passage à plusieurs reprises sa femme. Sur son compte Instagram, il a lui aussi publié cette même vidéo avec pour légende : "J'ai même pas les mots pour vous décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là !!!! Homme comblé. Merci Kamila." Ces images fortes ont ému les internautes, qui ont forcément commenté en masse leurs publications.



Nul doute que les futurs parents sont déjà impatients de rencontrer le bébé qui bouleversera leur vie, dont le sexe est encore pour l'heure inconnu.