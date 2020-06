Kamila enceinte : "Etat de choc", galères, annonce à Noré... ses révélations

Kamila et son époux Noré sont soulagés d'un gros poids. Dimanche 14 juin 2020, le couple révélé dans Secret Story 11 (sur TFX, en 2017) a annoncé qu'il accueillerait son premier enfant dans cinq mois. Un secret très difficile à garder. Dans la foulée, la jeune femme de bientôt 27 ans s'est donc confiée sur son bonheur à venir sur Snapchat, ainsi que sur les quatre derniers mois.

La future maman n'en pouvait plus de dissimuler sa grossesse à ses fans. Afin de garder le secret, Kamila devait penser à tout pour que son baby bump ne se voit sur aucune photo ou vidéo. Une situation qui l'a épuisée. "Surtout que mon début de grossesse n'a pas été facile du tout. C'était vraiment la galère. Je vous expliquerai. Mais pouvoir en parler librement... Ne plus avoir à rentrer mon ventre... Je vous ai fait plein de cachotteries alors que j'avais plein d'émotions et de galères à partager. Pendant le confinement, je ne sortais pas du tout. Je n'ai pas vu ma mère du tout. Je n'avais qu'internet pour m'aider alors que j'avais tellement envie de demander des conseils", a tout d'abord confié l'ancienne habitante de la Maison des Secrets.

Si, depuis plusieurs années, certains internautes se permettaient de lui mettre la pression en expliquant qu'elle était avec Noré depuis très longtemps et donc, qu'elle devait tomber enceinte, Kamila n'a rien voulu écouter. C'est lors d'un voyage à Bora Bora, en septembre dernier, que le couple a pris la décision de tenter cette belle aventure. Et la belle brune est heureuse d'avoir pris son temps. "Quand j'ai fait le test, j'étais en état de choc. Je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Le premier truc que j'ai fait, c'est de taper 'que doit-on faire quand on est enceinte et que le test est positif ?' sur Google", a-t-elle poursuivi.

Comment Kamila a annoncé sa grossesse à Noré

Kamila a eu la chance de ne pas voir l'information fuiter avant l'officialisation et elle compte bien dévoiler tous les détails à ses fans dans les jours à venir. En attendant, elle a fait quelques révélations. Comme le fait qu'elle en a "bavé" et qu'elle a de "grosses nausées" ou "des douleurs dans le bas ventre". Elle espère donc que tout disparaîtra au cours de ce quatrième mois de grossesse.

L'ex-candidate de Moundir et les apprentis aventuriers a aussi dévoilé qu'elle avait arrêté de prendre la pilule mi-octobre. Et elle a révélé en photo la manière dont elle avait annoncé la nouvelle à Noré. Ses abonnés ont donc appris qu'elle avait placé le test de grossesse, ainsi qu'une photo d'une échographie, dans une petite boîte Louis Vuitton. Elle a procédé de la même manière avec ses parents et sa belle-mère, en prenant soin de remplacer le test par des petits chaussons qu'elle portait quand elle était bébé.

Kamila a également posté quelques vidéos de Noré et elle avant qu'elle ne passe sa première échographie ou a dévoilé une photo sur laquelle elle rentrait son ventre, alors qu'elle était déjà enceinte. Autant de moment forts en émotions pour les futurs parents.