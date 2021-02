Vitaa protège son couple : elle prône le "Vivons heureux, vivons cachés" avec son mari Hicham

Entré célébrité et protection de sa famille, pas toujours facile de trouver le bon équilibre. Pour Vitaa, le fameux "Pour vivre heureux, vivons cachés", est le plus efficace et c'es ce qu'elle applique personnellement.

Samedi 20 février, la chanteuse de 37 ans a appris que Kim Kardashian avait demandé le divorce et qu'elle mettait ainsi fin à son mariage de près de sept ans avec Kanye West, marqué par la naissance de quatre enfants : North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (3 ans) et Psalm, le petit dernier âgé d'un an. Visiblement fan du couple que formait les deux stars américaines, Charlotte Gonin (le vrai nom de Vitaa) s'est désolée de leur rupture sur Instagram. Pour la comparse de Slimane, la surexposition du couple pourrait expliquer son explosion.

"C'est triste.... 'Vivons heureux, vivons cachés' (my opinion). Fixer des limites, pour le bien de sa famille (ça n'engage que moi)... Love U Kimye", a commenté Vitaa dans sa story. Il est vrai que des limites, Kim Kardashian n'en a jamais eues puisqu'une grande partie de son histoire d'amour avec Kanye West s'est retrouvée dans son émission de télé-réalité, L'Incroyable famille Kardashian. Il se murmure d'ailleurs que la star de 40 ans aurait intégré son divorce dans l'ultime saison.

De son côté, Vitaa ne se montre que très rarement avec son mari, Hicham, qu'elle a épousé en 2010. Lorsqu'elle l'expose sur les réseaux sociaux, ce n'est jamais en affichant son visage. Elle l'appelle d'ailleurs l'homme de l'ombre. Le couple a deux enfants, des garçons, Liham (qui fêtera ses 10 ans juillet prochain) et Adam (6 ans). Comblée par ses enfants, Vitaa partage régulièrement des instants avec eux, prenant toujours soin de préserver leur anonymat.