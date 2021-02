Kim Kardashian divorce de Kanye West : enfants, argent... quels arrangements pour leur séparation ?

Kim Kardashian et Kanye West ne forment officiellement plus un couple, la fin d'une ère...

Alors que les stars de 40 ans et 43 ans étaient mariés depuis six ans, les rumeurs de rupture allaient bon train depuis des semaines, sans qu'elles puissent être remises en cause. Vendredi 19 février 2021, TMZ a annoncé que Kim Kardashian a enfin déposé sa demande de divorce, via Laura Wasser, son avocate connue pour s'occuper de nombreuses personnalités américaines.

Dans sa demande de divorce, Kim Kardashian stipule qu'elle souhaite la garde partagée de leurs quatre enfants, North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (3 ans) et Psalm, le petit dernier âgé d'un an. Kim Kardashian et Kanye West avaient signé un contrat prénuptial au moment de leur mariage, en 2014, et aucune des deux parties ne le conteste. Kim - dont la fortune est estimer à 780 millions de dollars selon le magazine Forbes - va récupérer leur maison estimée à 6 millions de dollars et tous les cadeaux qu'ils ont reçus durant leurs six années passées ensemble. Dans le document fourni par Laura Wasser, aucune date officielle de séparation n'est indiquée, elle reste à déterminer.