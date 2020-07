Kanye West : En larmes, hystérique, il révèle que Kim Kardashian voulait avorter

Pour son premier meeting de campagne en Caroline du Nord, Kanye West a marqué les esprits en craquant complètement, en plus de prononcer un discours d'un autre temps. Ayant déjà souffert de problèmes psychiatriques par le passé, le candidat à la présidentielle américaine a craqué en évoquant sa fille North et en prononçant un dangereux discours anti-avortement.

Alors que ce premier meeting à Charleston (Caroline du Nord) était censé marquer le lancement de sa candidature à l'élection de novembre, des images du rappeur en train de pleurer ont fait le tour des réseaux sociaux. Vêtu d'un gilet pare-balle, ce grand narcissique a expliqué qu'il n'aurait jamais vu le jour si sa mère avait avorté. "Mon père voulait que ma mère avorte de moi. Ma mère m'a sauvé la vie. Il n'y aurait pas eu de Kanye West parce que mon père était trop occupé", poursuit le candidat, parlant de lui à la troisième personne.

"J'ai failli tuer ma fille"

Contenant avec peine son émotion, il a fondu en larmes en évoquant sa fille North (7 ans). Après avoir lâché quelques cris indescriptibles, il hurle qu'il a failli "tuer" sa fille, parce qu'il voulait que son épouse Kim Kardashian avorte lorsqu'elle lui a annoncé sa grossesse. "J'ai failli tuer ma fille", s'époumone-t-il encore.

"Je me rappelle que ma copine m'avait appelé en hurlant et en pleurant - et je ne pensais pas, parce qu'à l'époque j'étais un rappeur populaire, j'avais plusieurs meufs et tout ça... -, donc elle a dit 'je suis enceinte'. Et moi, j'ai dit 'Oui, oh oh...'. Elle pleurait... Pendant un mois, puis deux, puis trois, on parlait de ne pas avoir cet enfant. Elle avait les médicaments dans sa main...", raconte-t-il dans un discours pour le moins décousu.

Kanye raconte ensuite qu'il se serait décidé à devenir père parce que son ordinateur avait buggé alors qu'il travaillait sur sa musique. "Dans l'appartement où ma femme a été braquée, j'avais mon ordinateur où il y a toutes mes idées créatives, mes chaussures et mes prochaines chansons... et l'écran est passé en noir et blanc. Là, Dieu a dit : 'Si tu casses ma vision, je vais casser la tienne.' J'ai appelé ma femme et elle a dit : 'On va avoir ce bébé'", a poursuivi Kanye West.

Décidé à faire abolir le droit fondamental qu'est l'avortement, Ye envisage d'offrir 1 million de dollars à chaque femme qui a un enfant. "Même si mon épouse veut divorcer après ce discours, elle a emmené North dans ce monde quand je ne le voulais pas", ajoute-t-il encore. Un discours dangereux, surtout aux États-Unis, où des lois anti-avortement ont été promulguées récemment. Encore un retour en arrière pour le droit des femmes dans le monde.