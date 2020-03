Kim Kardashian à Paris : Deux nouvelles tenues en latex, sortie avec North

Ça couine, ça tient chaud et on n'imagine même pas la dose de talc que Kim Kardashian a utilisée pour entrer dans sa tenue entièrement composée de latex. Du pantalon jusqu'aux bouts des gants en passant par le col roulé : Olivier Rousteing, directeur artistique de la maison Balmain, a imaginé ces trois tenues très moulantes pour la venue de Kim lors de la Fashion Week parisienne.

Après une sortie familiale au Sunday Service de son mari Kanye West dimanche matin – où elle portait déjà l'exacte même tenue dans un coloris plus clair –, Kim Kardashian est apparue dans cette même combinaison, cette fois en marron foncé. Une fois la messe terminée, la future avocate est partie changer de tenue pour un paisible déjeuner à L'Avenue avec sa soeur Kourtney et sa fille Penelope (7 ans), la petite North (6 ans) et Kanye.

Pas question pour la fillette de faire l'impasse sur le style en pleine Fashion Week, suivant probablement l'avis de ses parents (et d'une armée de stylistes), North était habillée en monochrome orange, avec une large veste en fausse fourrure et des Yeezy Boost 700. Vêtue d'une troisième tenue en latex, cette fois d'un rose poudré, Kim Kardashian aurait privatisé le manège du Trocadéro pour sa fille et sa nièce, le temps de poser sur un cheval de bois pour quelques photos. La petite famille aurait ensuite acheté des souvenirs à l'effigie de la tour Eiffel.

Ce lundi, Kim et Kourtney Kardashian devraient à nouveau rivaliser de style pour le défilé de la collection Yeezy (Saison 8), marque de sportswear minimaliste de Kanye West.