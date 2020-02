Kim Kardashian et Kanye West à Paris : sortie stylée... au KFC

Mieux qu'une boîte sélect ou qu'un nouveau créateur à la mode, le KFC de Strasbourg Saint-Denis est devenu the place to be grâce à la visite impromptue de Kim Kardashian et Kanye West, mercredi 19 février 2020. Le couple était de passage éclair à Paris, où il s'est rendu au siège social de Jean Paul Gaultier. Leur visite au fast-food, et le fait qu'ils ne soient pas parvenus à utiliser les bornes de commandes, a fait sensation sur les réseaux sociaux.

Dans la story Instagram de Kim Kardashian, on découvrait plusieurs vidéos d'eux dans le KFC. Nos confrères de 20 Minutes ont pu contacter la directrice adjointe du restaurant, qui en a dit un peu plus sur cette visite surprise. "Ça s'est bien passé globalement, mais ils n'ont pas réussi à commander sur borne, alors on les a pris à la caisse et mon collègue qui était en speed ne les a pas tout de suite reconnus", explique-t-elle.

Une visite qui n'aura duré que quelques minutes, le temps de commander "un bucket à emporter", sans préciser comment Kim et Kanye ont réglé leur poulet frit. "Au final, ça m'a surpris, un peu choquée de voir Kim Kardashian et Kanye West au KFC. Surtout, on s'est demandé ce qu'ils faisaient à Strasbourg Saint-Denis. Les clients prenaient quelques photos et vidéos, mais pareil, ils avaient l'air surpris", poursuit la gérante, qui confie avoir déjà eu "quelques stars, mais clairement pas de ce niveau".

Plus tard, les parents de North (6 ans), Saint (4 ans), Chicago (2 ans) et Psalm (9 mois) ont visité les locaux du créateur Jean Paul Gaultier (qui vient d'ailleurs d'organiser son ultime défilé Haute Couture). Comme l'avocate l'a montré sur Instagram, c'est sur un fauteuil de l'entrée que Kanye a dévoré ses pilons de poulet. Un épisode qui, on l'espère, saura faire oublier le braquage dont elle avait été victime en 2016.