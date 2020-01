Kim Kardashian et Kanye West : frites et complicité pour un match de NBA

Avec quatre enfants en bas âge, Kim Kardashian et Kanye West ne peuvent plus sortir autant qu'avant. Dimanche 12 janvier 2020, ils se sont toutefois accordé une petite soirée, passée au premier rang du match de NBA qui opposait les Lakers aux Cleveland Cavaliers. Ils ont ainsi pu regarder les prouesses d'un certain Tristan Thompson, ancien compagnon de sa soeur Khloé Kardashian. Pour rappel, c'est l'homme qui avait trompé Khloé avec la meilleure amie de sa petite soeur Kylie, Jordyn Woods. Il est également le père de la petite True (1 an).

Kim et Kanye n'étaient pas les seules personnalités à assister à cette belle rencontre sportive. La businesswoman et future avocate était assise à côté de Courteney Cox, inoubliable Monica de Friends. Emily Ratajkowski était également de la partie, venue avec son mari, l'acteur Sebastian Bear-Mcclard. Vanessa Hudgens, Lily Collins, Jack Nicholson, Andy Garcia... ils étaient tous là pour voir les Lakers triompher contre Cleveland (128-99).

Kim et Kanye ont eu l'air de passer une bien belle soirée. Ils sont arrivés assortis, portant de grosses doudounes noires et de larges lunettes de soleil. La mère de famille avait sorti pour l'occasion sa plus belle combinaison à motif peau de serpent, avec une paire de talons aiguilles holographiques à plus de 1900 euros de chez Balenciaga. Comme on peut le voir sur plusieurs photos, le couple a même grignoté quelques frites. Une belle soirée sportive.