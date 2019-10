Kim Kardashian sa robe du Met trop sexy pour Kanye: "T'as pensé à nos enfants ?"

Kanye West a bien failli ruiner l'un des plus beaux looks de Kim Kardashian. La star de 38 ans avait passé près de huit mois à peaufiner sa tenue pour l'annuel Met Gala avec le créateur Thierry Mugler, mais elle a laissé son "anxiété" prendre le dessus lorsque son mari a vivement critiqué sa robe. Cette petite dispute a été racontée dans le dernier épisode de L'Incroyable Famille Kardashian, dimanche 13 octobre 2019.

Kim Kardashian a eu du mal à être reconnue du monde de la mode, voilà pourquoi elle tenait tant à marquer les esprits ce jour-là. Mais Kanye n'était pas un grand fan de cette tenue à "effet mouillé" avec ce corset ultraserré, qui l'empêchait de s'asseoir ou d'aller aux toilettes. Il a dit que le look de Kim n'était pas approprié pour une femme mariée. "Je viens juste de faire cette transition du rappeur qui regardait toutes les filles à celui qui ne regarde que son épouse. Genre 'ma meuf doit être comme toutes les autres, à montrer son corps'. Je n'avais pas réalisé que ça me heurtait dans mon âme et dans mon esprit en tant qu'homme marié et amoureux. Et t'as pensé à nos quatre enfants ?", martèle Kanye West, 42 ans, à seulement quelques jours du Met Gala.

"Ça m'affecte quand tes photos sont trop sexy"

À cette période, Kim et Kanye étaient sur le point d'accueillir leur quatrième enfant, Psalm, né d'une mère porteuse. Mais le Met était si important pour la future avocate qu'elle avait décidé d'y aller, au risque de manquer l'accouchement. "Un corset est une forme de sous-vêtement. C'est sexy. Mais c'est sexy pour qui, du coup ?", poursuit le père de famille. "Donc la veille du Met, tu viens ici et me dis que tu n'aimes pas le corset ? Je suis vraiment très anxieuse, de quoi tu parles ? Je n'ai pas besoin de ton énergie négative", lui a répondu Kim.

"Tu es mon épouse, et ça m'affecte quand tes photos sont trop sexy", a renchéri son homme. "Tu m'as construite pour que je sois cette personne sexy et forte et toutes ces choses-là. Et ce n'est pas parce que toi tu es en pleine transition qu'il faut nécessairement que j'en sois au même stade que toi", a conclu Kim, mettant fin à leur dispute.

Il faut bien comprendre que Kim Kardashian a vécu l'une des semaines les plus stressantes de sa vie. En l'espace de sept jours, elle s'est rendue au Met Gala avec deux robes en latex ultramoulantes, a fait deux photoshoots pour sa marque KKW Beauty, étudié pour son examen du barreau, organisé une baby shower et est apparue dans un clip de sa grande amie, Paris Hilton.