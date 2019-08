Kim Kardashian au naturel : Nouvelle photo avec Psalm, le "meilleur bébé"

Le petit Psalm, né le 10 mai 2019, est le quatrième enfant de Kim Kardashian (38 ans) et Kanye West (42 ans). Durant ses deux premières grossesses, pour North (6 ans) et Saint (3 ans), la femme d'affaires avait souffert de placenta accreta, un syndrome qui complique les accouchements et qui peut perturber une grossesse. Pour les deux petits derniers, Psalm et Chicago (1 an et 7 mois), le couple a donc fait appel à des mères porteuses.