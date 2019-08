Kim Kardashian laisse sa fille Chicago (1 an et demi) jouer avec des serpents

Kim Kardashian n'a pas eu peur. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux le 21 août 2019, la businesswoman montre sa petite fille Chicago en train de jouer avec un petit serpent. Le reptile, tout fin et plutôt calme, est enroulé autour du cou et des épaules de la fillette, âgée d'un 1 et sept mois, qui le tient par la tête d'une main et par la queue de l'autre. Elle ne semble pas effrayée du tout, faisant glisser le serpent sur ses mains et approchant sa mâchoire de son visage. "Ma courageuse petite Chicago", a indiqué Kim Kardashian en légende de la vidéo. À la toute fin de la séquence, la petite fait même un câlin à l'invertébré et sourit à la caméra.

Cette vidéo a provoqué des réactions mitigées auprès des internautes et nombreux followers de Kim Kardashian : "Pourquoi tu laisses ton enfant jouer avec un serpent ?", "Elle doit penser que c'est un faux !", "Elle le prend comme un jouet, pas cool pour le serpent", peut-on lire, entre autres, sur Instagram et Twitter. D'autres fans ont en revanche jugé cette vidéo très mignonne.