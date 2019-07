Kim Kardashian, gaga de son fils Psalm : Photo inédite de l'adorable bébé

L'adorable North (6 ans), qui a bien grandi, fait malicieusement des grimaces à l'objectif. Lunettes de soleil, tresses et faux piercing dans le nez : la fillette semble déjà adorer poser pour les photographes. Kourtney Kardashian a également participé à ce photoshoot, en compagnie de sa fille Penelope (7 ans). Elles ont été rejointes par North et sa cousine True (1 an et 4 mois), fille de Khloé Kardashian et Tristan Thompson.

Toute la famille devrait être très bientôt réunie à nouveau, cette fois pour célébrer l'anniversaire de la milliardaire du klan, Kylie Jenner, qui fêtera ses 22 ans le 10 août prochain.