Kim Kardashian : Sublime moment de complicité entre ses fils Saint et Psalm

Samedi 20 juillet 2019, Kim Kardashian (38 ans) a publié une photographie de famille très touchante sur son compte Intagram. Sur cette image, on aperçoit son fils Saint (3 ans) qui dort paisiblement à côté de son petit frère Psalm, le dernier de la famille Kardashian-West. "Saint a dit qu'il voulait faire semblant de dormir avec son petit frère. Il veut toujours une photo pour capturer chaque instant. Vous n'avez aucune idée de la douceur de mes garçons", a-t-elle commenté en légende. Très doux avec le nouveau-né de la famille, Saint semble adorer son rôle de grand frère.

Le "Saint" de la famille Kardashian

Quelques jours plus tôt, le 15 juillet 2019, la star de la série l'Incroyable Famille Kardashian avait posté une autre photo de Saint avec Psalm. Allongés côte à côte dans un lit, le grand frère tenait avec tendresse le dernier bout'chou du clan. "Saint m'a demandé de prendre une photo de lui et de son frère ce matin", avait réagi Kim Kardashian.

Mariée à Kanye West (42 ans) depuis 2014, la star californienne est désormais l'heureuse maman de quatre enfants (North, 5 ans, Saint, 3 ans, Chicago, 1 an et Psalm, 2 mois). Suite à la naissance de leur petit dernier, une source proche de la famille avait confié à E!News les secrets du prénom Psalm : "Ce prénom a été choisi par Kanye et il s'agit d'une représentation de leur spiritualité. Le prénom Psalm était très important pour Kanye et son positionnement spirituel. Il a présenté le prénom à Kim, elle y a réfléchi avant de finalement accepter." Concernant les autres prénoms, cette même source explique que : "North signifie le pouvoir ultime, Saint fait référence à la grossesse compliquée de Kim Kardashian et Chicago pour la ville dont est originaire le rappeur."