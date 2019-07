Les Kardashian : Au complet pour l'anniversaire de Mary Jo, l'arrière-grand-mère

Un amour inconditionnel unit les membres de la grande famille Kardashian, qu'ils partagent avec leurs centaines de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Kim et sa petite soeur Khloé les ont conviés à profiter de la fête d'anniversaire qu'elles ont organisée pour leur grand-mère. Mary Jo Campbell a en effet soufflé ses 85 bougies, en présence de ses petites-filles et de ses arrière-petites-filles.

Mary Jo Campbell, la maman de Kris Jenner, aura 85 ans ce vendredi 26 juillet 2019. Sa fille et ses petites-filles Kourtney, Kim, Khloé Kardashian, Kendall et Kylie Jenner ont lancé les festivités le week-end dernier, en organisant un goûter. La grande famille s'est réunie samedi 20 juillet et plusieurs images de la petite fête ont été publiées sur Instagram.

Kim Kardashian a permis à ses près de 145 millions de followers de découvrir la surprise de Mary Jo, en découvrant son gâteau d'anniversaire.

Khloé a prêté attention à sa fille True (1 an, née de sa relation avec Tristan Thompson) et à ses nièces North et Chicago, les filles de Kim Kardashian et Kanye West. Celles de Kourtney Kardashian et de Kylie Jenner, Penelope (7 ans) et Stormi, étaient également de la partie.

Mary Jo et son clan ont également posé pour une superbe photo de famille.