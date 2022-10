Khloé Kardashian lève le voile sur sa tumeur "incroyablement rare" et dévoile des photos

Khloé Kardashian est peut-être une star de téléréalité mais pour autant, hors de question d'étaler les moindres détails de sa vie à tout-va. La soeur de Kim et Kourtney a d'ailleurs réussi à garder un secret qu'elle a fini par révéler. Au cours des dernières semaines, les fans ont noté que Khloé Kardashian arborait un curieux pansement sur la joue gauche. Un détail qui appartenait plus à une routine santé que beauté.

Khloé Kardashian a pris la parole dans sa story Instagram (voir diaporama) pour dévoiler sa vérité et personne ne s'attendait à apprendre une telle nouvelle : "Après avoir découvert une petite boule sur ma joue, que je n'imaginais être qu'un simple bouton pendant sept mois, j'ai passé une biopsie." Après deux examens pour valider ce fait "rare pour une personne de [son] âge", Khloé Kardashian a subi une opération pour lui retirer "cette tumeur du visage" : "Je ne remercierai jamais assez le docteur Garth Fischer pour avoir tout enlevé" a-t-elle précisé, soulagée.

Dans une story suivante, Khloé Kardashian a insisté sur l'importance de se faire dépister régulièrement surtout quand les personnes sont à risque, comme elle peut l'être : "A 19 ans, j'ai eu un mélanome dans le dos. On m'a également opérée pour me le faire enlever, donc je suis prédisposée à avoir des mélanomes. Même ceux qui ne le sont pas devraient aller chez le médecin. Je suis quelqu'un qui met de la crème solaire tous les jours et qui se protège. C'est bien la preuve que la maladie peut toucher tout le monde." Khloé Kardashian s'est donc sûrement sauvée la vie pour son bien et celui de ses deux enfants.

Khloé Kardashian est la maman de deux bambins : une fille prénommée True, 4 ans et un petit garçon né le 4 août dernier de mère porteuse et dont le prénom n'est pas encore connu. Ses deux enfants sont issus de la relation de la star de téléréalité avec le basketteur Tristan Thompson. Une histoire en dents de scie rythmée par les nombreuses infidélités du sportif, l'une d'elle remontant notamment à la naissance de leur fille True. Depuis, les parents se sont redonné une chance sans réussir à recoller les morceaux. Ce qui ne les empêche pas de continuer à construire une famille ensemble...