Khloe Kardashian et Tristan Thompson séparés et à nouveau parents : leur fils est né !

Khloé Kardashian et Tristan Thompson sont de nouveau parents ! Quatre ans après la naissance de True, le couple a accueilli un petit garçon via une mère porteuse. Le 13 juillet 2022, les ex avaient annoncé attendre un second enfant, sept mois après leur rupture. "Khloé est incroyablement reconnaissante envers l'extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction", avait ainsi déclaré le représentant de la famille Kardashian à Page Six.

Cet enfant a été conçu avant que la soeur de Kim Karashian n'apprenne que le basketteur avait été (une fois de plus) infidèle et qu'il avait eu un bébé avec une autre femme, la monitrice de fitness Maralee Nichols, qui le poursuivait pour obtenir une pension alimentaire.

Si au départ, Tristan a nié la paternité de l'enfant (né le 1er décembre 2021) il a ensuite présenté des excuses publiques à Khloé après qu'un test de paternité a révélé qu'il était le père. Il a ensuite admis avoir eu des relations sexuelles avec Maralee Nichols en mars 2021, alors qu'il était en couple avec Khloé et qu'ils étaient en pleine thérapie conjugale.

Tristan Thompson, la "pire personne sur la planète"

Furieuse que sa soeur ait été si humiliée, Kim Kardashian avait indiqué à l'époque que Maralee Nichols était enceinte d'un fils, le rêve de sa soeur. "Ce qui est si triste, c'est que Khloé veut un petit garçon. Et maintenant cette fille va avoir un putain de petit garçon ? Qu'il aille se faire voir !" En effet, la sportive a donné naissance à un fils nommé Theo.Kylie Jenner avait de son côté qualifié Thompson de "pire personne sur la planète", tandis que Kourtney Kardashian a critiqué sa "trahison sans fin".

A l'heure actuelle, Khloé Kardashian et Tristan Thompson ne sont plus en couple mais vont tenter de garder de bonnes relations pour leurs enfants. Une source a déclaré à Insider qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis décembre "en dehors des questions de coparentalité".

Tristan Thompson a maintenant quatre enfants de trois femmes différentes : une fille True et un garçon avec la star de Keeping Up With The Kardashians, un fils avec son ex-petite amie Jordan Craig et un fils prénommé Theo avec Maralee Nichols.