Khloe Kardashian attend un deuxième enfant de son ex Tristan Thompson, père de sa fille

Alors que Kim Kardashian continue d'afficher fièrement son impressionnante perte de poids au bras de son boyfriend Pete Davidson, et que Kourtney vibre auprès de son nouveau mari Travis Barker, Khloe Kardashian, elle, s'apprête à de nouveau goûter aux joies de la maternité. En effet, après avoir mis fin à sa relation avec Tristan Thompson, ils vont néanmoins avoir un deuxième enfant ensemble, apprend-on sur TMZ ce mercredi 13 juillet 2022.

Mère d'une petite True, 4 ans, fruit de ses amours avec le célèbre basketteur, Khloe Kardashian, petite soeur de Kim, va avoir un autre bébé avec lui, malgré la rupture. Plusieurs sources ayant une connaissance directe ont confié au média américain que le bébé devrait naître par mère porteuse, et que la naissance est imminente. La fille de Kris Jenner pourrait donc devenir maman une nouvelle fois, d'ici quelques jours. Le couple avait en effet pris cette décision avant de se séparer.

Un bébé malgré la rupture

Après une courte rupture, Khloe Kardashian et Tristan Thompson avaient tenté de se remettre ensemble mais le rêve fut de courte durée puisqu'au mois de février 2022, le sportif de 31 ans a reconnu avoir trompé sa compagne. Mettant ainsi fin à toute possibilité de retour en arrière. "Aujourd'hui le test de paternité réalisé prouve bien que je suis le père de l'enfant de Maralee Nichols. J'assume l'entière responsabilité de mes actions", avait admis le basketteur en story sur Instagram.

Ex de Jordyn Woods, ancienne amie de Kylie Jenner, il est déjà le papa de trois enfants, Prince, né en 2016, True, née en 2018, et Théo, né en décembre dernier. Et il devrait donc à nouveau goûter aux joies de la paternité avec ce bébé qui devrait bientôt pointer le bout de son nez. Des aventures que l'on retrouvera un jour dans La famille Kardashian, série adorée aux États-Unis, qui est notamment à retrouver sur la plateforme Hulu à travers une nouvelle série axée sur leur vie familiale, amoureuse, et professionnelle.